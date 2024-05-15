Начал действовать период охлаждения для договоров с НПФ

С 6 мая 2024 года начала действовать новая версия Базового стандарта для негосударственных пенсионных фондов. Теперь у клиентов появился период охлаждения: в течение 14 дней они могут расторгнуть договор с НПФ.

В ключевом информационном документе, который выдают клиентам перед заключением договора, появится раздел о системе гарантий на случай аннулирования лицензии или банкротства НПФ. Там же прописан размер компенсации и порядок ее получения.

Кроме того, НПФ обязан обеспечивать безубыточность инвестиций. Это значит, что фонд будет отражать на счете результаты инвестирования клиента, а если НФП понес убытки, то обязан на эту величину пополнить клиентский счет.