ТВ-реклама детской карты крупного банка признана ненадлежащей

Ранее в антимонопольный орган поступила жалоба гражданина на рекламу детской карты АО «Альфа-Банк», которая транслировалась в эфире федеральных телеканалов.

В рекламе утверждалось, что «Альфа-Банк – лучший мобильный банк», а далее следовала поясняющая сноска: «по версии Markswebb». Однако она приводилась трудным для восприятия способом в течение короткого времени и не могла рассматриваться как объективный критерий сравнения рекламируемого продукта с продуктами других банков.

Антимонопольная служба признала рекламу ненадлежащей и выдала банку предписание о прекращении нарушения рекламного законодательства. Банк обязан исполнить его в течение 15 дней с момента получения и отчитаться об этом в Службу.