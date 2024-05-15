Куда идут в аспирантуру: самые востребованные направления

Росстат назвал самые распространенные направления подготовки среди выпускников в аспирантуре по итогам 2023 года.

Самыми распространенными направлениями подготовки среди выпускников в аспирантуре стали «Клиническая медицина», «Экономика и управление» и «Образование и педагогические науки». Об этом сообщил тг-канал Росстата.

В России в 2023 году по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре обучались 121,6 тыс. человек. Среди них больше всего аспирантов в возрасте 25 лет (16,8 тыс. человек) и 26 лет (16,1 тыс. человек).

Мужчин в аспирантуре 70,5%, остальные женщины.

В прошлом году аспирантуру окончили более 14 тыс. человек, из них с защитой диссертации – 1,6 тыс.