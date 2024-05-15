Куда идут в аспирантуру: самые востребованные направления

Самыми распространенными направлениями подготовки среди выпускников в аспирантуре стали «Клиническая медицина», «Экономика и управление» и «Образование и педагогические науки». Об этом сообщил тг-канал Росстата.
В России в 2023 году по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре обучались 121,6 тыс. человек. Среди них больше всего аспирантов в возрасте 25 лет (16,8 тыс. человек) и 26 лет (16,1 тыс. человек).
Мужчин в аспирантуре 70,5%, остальные женщины.
В прошлом году аспирантуру окончили более 14 тыс. человек, из них с защитой диссертации – 1,6 тыс.
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