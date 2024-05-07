⚡️ Итоги дня: Путин стал президентом еще на 6 лет, выросли цены на кофе, а на заводе Toyota начнут выпускать Aurus

«Ситидрайв» запустил классический прокат автомобилей в Санкт-Петербурге. Пользователи смогут арендовать машину без оклейки на срок до 365 дней.

Мировые цены на кофе достигли максимума за 45 лет. Стоимость кофейных зерен робуста достигла 4,27 доллара за кг. На цены влияет засуха и жара во Вьетнаме.

73% россиян покупают продукты в федеральных торговых сетях. Они считают, что у сетевиков низкий цены, широкий ассортимент, а магазины расположены близко к дому.

Неизвестный пользователь 10 лет не трогал биткоины, а после перевел их себе в кошелек и получил 44 млн долларов. В январе 2014 года общая стоимость криптовалюты составляла 630 тыс. долларов.

В Кремле прошла церемония инаугурации президента Владимира Путина. Глава государства будет находиться на посту президента еще 6 лет, до 7 мая 2030 года.

Завод Toyota в Санкт-Петербурге передали бренду Aurus. Производство отечественных автомобилей запустят до конца 2024 года.

В мессенджере WhatsApp на iOS появятся значки для создания стикеров. Пользователи смогут ввести необходимое текстовое описание, чтобы сгенерировать собственную картинку.

В Android-приложении для управления секс-игрушками обнаружили вирус троян, который может незаметно открывать сайты, заполнять формы на них данными, передавать на свой сервер информацию об устройствах.