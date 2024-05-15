Через суд с физлиц взыщут не только долг по налогам, но и пени

Если человек, который не ИП или был ИП, но закрыл бизнес, имеет налоговые долги, ФНС взыщет их за счет имущества. В том числе пени.

ФНС размещает в реестре решений о взыскании задолженности решения о взыскании, информацию о вступившем в законную силу судебном акте и поручения на перечисление задолженности.

При этом в сумму задолженности входит как основной долг по налогам, так и пени по нему.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 19.01.2024 № 03-02-08/3648.

Суд при удовлетворении требования о взыскании в резолютивной части решения должен указать, помимо прочего, общий размер подлежащего взысканию долга с определением отдельно основной задолженности и санкций.

При этом в основную задолженность также может включаться начисленная сумма пени. То есть пени будут вместе с долгом по налогам одной суммой, а не выделены отдельно.