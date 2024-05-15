Почти 10 тысяч ветеранов получили выплаты ко Дню Победы

Социальный фонд перевел участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ежегодную выплату ко Дню Победы. Надбавку получили 9,7 тыс. ветеранов, которые проживают в России и Прибалтике.
«Всем участникам и инвалидам войны средства были беззаявительно перечислены в апреле вместе с другими выплатами: двумя пенсиями, ежемесячной денежной выплатой (ЕДВ) и дополнительным материальным обеспечением (ДЕМО)», — сказано на сайте Соцфонда.
По указу президента размер праздничных выплат составляет 10 000 рублей. Средний доход участников ВОВ по линии Социального фонда составляет 64,6 тыс. в месяц.
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