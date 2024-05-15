Почти 10 тысяч ветеранов получили выплаты ко Дню Победы

Выпущен новый МСФО (IFRS 18) «Представление и раскрытие в финансовых отчетах»

Совет по МСФО выпустил новый стандарт IFRS 18 «Представление и раскрытие в финансовых отчетах». Этот стандарт заменит IAS 1 «Представление финансовой отчетности», который действует с 1997 года. Внутри поясняю при чем здесь девушки и кровати.