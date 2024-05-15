Пользователи электронных подписей могут бесплатно получить нужное программное обеспечение

В Удостоверяющем центре ФНС теперь бесплатно выдают программное обеспечение для работы с квалифицированной электронной подписью (КЭП).
«Использовать ПО бесплатно могут только пользователи УЦ ФНС России, получившие КЭП после 4 апреля 2024 года на основании лицензионного соглашения, заключенного с компаниями-разработчиками ПО: ООО "Крипто-Про", АО "ИнфоТеКС"», — сказано на сайте ФНС.
Использовать программное обеспечение можно бесплатно в течение всего срока действия ключей КЭП. Получить доступ можно на портале.
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