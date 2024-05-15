Пользователи электронных подписей могут бесплатно получить нужное программное обеспечение

ФНС не приняла электронный отчет: как разобраться в кодах ошибок и исправить их

ИФНС может не принять у компании или ИП электронную отчетность, если в ней содержатся ошибки. О нарушениях, обнаруженных при получении декларации или расчета, налоговики проинформируют налогоплательщика, направив ему уведомление с кодами ошибок. Разбираемся, как читать такие коды и исправлять допущенные недочеты.