Кинотеатры снова показывают пиратские фильмы

В кино вернули показ зарубежных фильмов во время предсеансного обслуживания. Зрители могут посмотреть голливудские новинки, а после — короткометражку российских режиссеров.

Российские кинотеатры вернули «предсеансное обслуживание», во время которого показывают новинки иностранных фильмов, а после — короткометражки российского производства.

Такие сеансы уже предлагают семь кинотеатров Москвы. Пиратские фильмы показывают в Петербурге, Хабаровске, Чебоксарах, Нижнем Новгороде, Перми и в других городах. Об этом пишет РБК.

18 апреля кинотеатры оказались от предсеансного обслуживания после ультиматума прокатчиков, которые заявили, что не будут предоставлять доступ к показу легальных российских новинок. В период с 9 по 12 мая посещаемость кинотеатров сократилась до 1,4 млн зрителей, тогда как с 4 по 9 мая 2023 года в кино пришло 1,9 млн человек.