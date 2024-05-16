Для зачета переплаты на ЕНС за другое лицо заявление подают 2 способами. Но зачесть могут частично

ФНС напомнила, как можно сделать зачет переплаты (положительного сальдо) на едином налоговом счете (ЕНС) в счет исполнения обязанности по уплате другого лица.

Чтобы зачесть сумму переплаты в счет исполнения обязанности другого лица, нужно подать заявление о распоряжении путем зачета.

Его форма закреплена Приложением № 3 к приказу ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133@. Подать можно в электронной форме:

через личный кабинет ИП или ЛК юрлица, подписав усиленной квалифицированной подписью;

по ТКС с усиленной квалифицированной ЭП.

Налоговая проведет зачет не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем получения заявления о зачете.

Если на момент обработки заявления положительное сальдо ЕНС будет меньше заявленного к зачету, то зачет будет частичный — в пределах плюсового остатка.

Эти правила ФНС напомнила на своем сайте в разделе часто задаваемых вопросов.

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