Для дебиторки и кредиторки — разные правила проверки на обесценение

Проверять на обесценение остатки по кредиторской задолженности не нужно, а по дебиторской обязательно только частично.

В российских стандартах бухгалтерского учета проверка на обесценение кредиторской задолженности не предусмотрена.

В отношении дебиторской требование проверки на обесценение установлено для чистых инвестиций в аренду — пункт 38 ФСБУ 25/2018. ЧИА следует проверять на обесценение в соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты».

В отношении прочих видов дебиторской задолженности термина «обесценение» в российских ПБУ и ФСБУ нет.

Но по сути при составлении бухотчетности организации должны провести обесценение дебиторки путем создания резерва по сомнительными долгам. Такое требование установлено п. 70 Положения по ведению бухучета и бухотчетности в РФ.

В МСФО порядок отражения в учете и отчетности дебиторской и кредиторской задолженности регулируют МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» и МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: раскрытия и представление информации».

Порядок обесценения дебиторски установлен МСФО (IFRS) 9. По нему организация должна признать резерв под ожидаемые кредитные убытки в прибылях и убытках — либо сразу в момент признания актива, либо на первую же отчетную дату после признания.

К кредиторской задолженности применяется также МСФО (IAS) 37 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

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