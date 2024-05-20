₽ Заказать рекламу
ФСБУ

Для дебиторки и кредиторки — разные правила проверки на обесценение

Проверять на обесценение остатки по кредиторской задолженности не нужно, а по дебиторской обязательно только частично.

В российских стандартах бухгалтерского учета проверка на обесценение кредиторской задолженности не предусмотрена.

В отношении дебиторской требование проверки на обесценение установлено для чистых инвестиций в аренду — пункт 38 ФСБУ 25/2018. ЧИА следует проверять на обесценение в соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты».

В отношении прочих видов дебиторской задолженности термина «обесценение» в российских ПБУ и ФСБУ нет.

Но по сути при составлении бухотчетности организации должны провести обесценение дебиторки путем создания резерва по сомнительными долгам. Такое требование установлено п. 70 Положения по ведению бухучета и бухотчетности в РФ.

В МСФО порядок отражения в учете и отчетности дебиторской и кредиторской задолженности регулируют МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» и МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: раскрытия и представление информации».

Порядок обесценения дебиторски установлен МСФО (IFRS) 9. По нему организация должна признать резерв под ожидаемые кредитные убытки в прибылях и убытках — либо сразу в момент признания актива, либо на первую же отчетную дату после признания.

К кредиторской задолженности применяется также МСФО (IAS) 37 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Научитесь вести учет по правилам новых ФСБУ на онлайн-курсе «Новые стандарты бухгалтерского учета 2024: как быстро внедрить все 7 ФСБУ в работу».

Мы подробно разберем все семь ФСБУ, вам не придется самостоятельно изучать сотни страниц сложного канцелярского текста. Вы научитесь применять ФСБУ в 1С, забудете о штрафах и будете работать спокойно.

Сейчас вы можете купить курс по выгодной цене за 4 290 рублей вместо 12 790 рублей.

Купить курс

После обучения вы получите сертификат о прохождении программы.

Начать дискуссию

Кадры

Путин: европейские специалисты приезжают работать в Россию

Президент рассказал, что иностранные сотрудники зарабатывают в РФ больше, чем в Северной Америке и в Европе.

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Бесплатно с Налоговые проверки

Продажа авто учредителю по цене ниже рыночной: сколько доначислят налоговики

Если организация продает самортизированные активы по низкой цене взаимозависимым лицам, ей доначислят налоги. Разбираем судебную практику.

Продажа авто учредителю по цене ниже рыночной: сколько доначислят налоговики
КУБ24 ФинДиректор
Ведение бизнеса

Как смягчить падение спроса в сезонном бизнесе?

В несезон сложно находить клиентов, а денег не хватает на оплату счетов. Не всем хватает запасов, чтобы пережить затишье — бизнес приходится закрывать. Мы знаем, как смягчить падение продаж и доработать до начала нового сезона.

Как смягчить падение спроса в сезонном бизнесе?

Календарь вебинаров

11
Лучшие спикеры, новый каждый день
Интернет и IT

Microsoft начал отключать подписки корпоративных клиентов

Российским компаниям остановили подписки на облачные сервисы Microsoft. Отключать доступ будут партиями, по 5-10 компаний.

Кадры

Больше 3,5 млн работодателей могут заполучить специалистов с помощью целевого обучения

Заявки начнут принимать на муниципальном уровне, где зафиксирован наибольший дефицит кадров. Это позволит привлечь в регионы молодых специалистов и оплатить их обучение за счет бюджета.

ТРИО

Нестандартное использование модуля Бюджетирования в 1С:ERP

В мире бизнеса, где сложность управления многопрофильной производственной деятельностью увеличивается с каждым днем, традиционные подходы к бюджетированию и финансовому планированию все чаще подвергаются переосмыслению.

Нестандартное использование модуля Бюджетирования в 1С:ERP

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
ФСБУ

Для дебиторки и кредиторки — разные правила проверки на обесценение

Проверять на обесценение остатки по кредиторской задолженности не нужно, а по дебиторской обязательно только частично.

Подпислон
ЭДО в кадровом учете

Электронный документооборот для отдела кадров: что это такое и как перейти

Кадровый электронный документооборот (КЭДО) – это процесс создания, подписания и хранения документации с сотрудниками в цифровом виде. Такой формат позволяет избавиться от бумажной волокиты, оптимизировать и ускорить делопроизводство, он удобнее и проще как для работников, так и для организации.

Электронный документооборот для отдела кадров: что это такое и как перейти
Ольга Кондакова
Пользователи интернета

Оформление блога на сайте юриста: тренды 2024

Первое впечатление от сайта в целом и блога в частности, в большинстве своём, зависит от дизайна. Влияет он на также на трафик и конверсию. Даже если сайт полезный по содержанию, неудачный дизайн может сделать это нерезультативным. В статье разберу основные тренды дизайна блогов в 2024 году.

Бесплатно с Валютный контроль

Валютный контракт до 1 млн рублей: какие документы предоставить в банк для контроля. Мини-курс

В мини-курсе разберем, как изменились правила валютного контроля после поправок в Указание ЦБ.

Валютный контракт до 1 млн рублей: какие документы предоставить в банк для контроля. Мини-курс
Пользователи интернета

📩 Присылать уведомления о судебных процессах будут автоматически. Это важное для всех новшество, но на исход не влияет, пояснил адвокат

На Госуслугах оповещения о ходе судебных разбирательств начнут присылать всем участникам процесса, а не только тем, кто заранее подключил эту опцию на портале.

Ведение бизнеса

Управляющую компанию «Макфы» национализировали

Решение суда о передаче активов «Макфы» под контроль Росимущества привели в исполнение. Первой национализировали управляющую компанию бизнеса.

Разборы законов

1 291
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Необлагаемые НДФЛ доходы

Необлагаемую компенсацию дистанционщикам считают или по норме, или по документам

Дистанционным сотрудникам нужно компенсировать расходы на интернет, электричество и за износ оборудования. Но не вся компенсация необлагаема НДФЛ.

Управление персоналом

Корпоративное обучение в эпоху удаленной работы: новые вызовы и решения

Пандемия кардинально изменила привычный уклад жизни и ведения бизнеса. Ключом к сохранению вовлеченности и развития сотрудников в новых условиях стала организация эффективного дистанционного обучения.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
НДС

На практике идентичный товар от двух поставщиков может идти с разными ставками НДС

Пониженную ставку НДС 10% на товар подтверждает его включение в перечень Правительства и регистрационное удостоверение.

Аутстаффинг

Приходящий персонал уравняют со штатным по зарплате и охране труда

Для частных кадровых агентств занятости в ТК установят ряд запретов, а персоналу на аутстаффинге дадут права и гарантии, как у штатных работников.

2
Владислав Савушкин
Бухгалтеры

🧠Синий мозгонапрягатель. Пятница, коллеги

Прикольное задание. Можете посоревноваться на время с коллегами.

🧠Синий мозгонапрягатель. Пятница, коллеги
42
Ведение бизнеса

Спецификация к договору поставки в 2024 году

Заключая договор поставки, контрагенты нередко согласовывают лишь общие моменты. Конкретные условия поставки прописывают позже в отдельном документе — спецификации. Как правильно составить такой документ, на какие нюансы обратить внимание, расскажем в нашей статье, а также приведем образец, доступный для скачивания.

Иллюстрация: freepik/freepik

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Кадровый учет

Как перенести отпуск сотрудника, если он утвержден графиком отпусков

График отпусков обязателен как для сотрудника, так и для работодателя. При этом сотрудник может перенести отпуск на другой срок с согласия руководителя.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Интересные материалы

Наталия Лукина
Зарплата

Дополнительная работа по своей инициативе — не основание для доплаты сверхурочных. Судебная практика

Еще одно интересное судебное решение нашла. Работник потребовал у работодателя доплату за сверхурочную работу, работодатель отказался, разбираться пошли в суд.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
2