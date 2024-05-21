Информация о компаниях будет храниться в открытом доступе 1 месяц

ФНС сократила срок хранения открытой информации об организациях с года до одного месяца.

19 мая 2024 года вступил в силу приказ ФНС от 18 марта 2024 года № ЕД-7-14/212@, по которому минимальный срок хранения в открытом доступе информации о компаниях сократили до 1 месяца. Раньше минимальный срок был 1 год.

На официальном сайте ФНС в форме открытых данных предусмотрено размещение информации об организациях, если она не относится к налоговой или государственной тайне.

Публикуют сведения о доходах и расходах организации, среднесписочной численности работников, задолженности, налоговых правонарушениях, применении спецрежимов, участии в консолидированной группе налогоплательщиков, а также о средствах, которые были перечислены в качестве единого налогового платежа.