Управлять согласиями на свои персональные данные можно будет на Госуслугах

Выдавать и отзывать согласия на передачу и обработку персональных данных разрешат в личном кабинете на Госуслугах.

Замглавы Минцифры Олег Качанов заявил, что «нужно предоставить возможность в личном кабинете на Госуслугах выдавать и отзывать согласия на передачу и обработку персональных данных».

«Планируем, что к 2030 году 40% согласий будут даваться в электронном виде на Госуслугах. Также Госуслуги должны работать в проактивном режиме или полностью онлайн. Без ручного ввода, в диалоговом режиме через голосовые помощники и предзаполненные заявления. Ожидаем, что к 2030 году количество госуслуг, которые будут оказываться проактивно, составит 100 штук», — подчеркнул Качанов.

Также планируется введение оборотных штрафов для тех, кто недостаточно хорошо защищает персональные данные.

Эти заявления прозвучали на выставке «Россия» на ВДНХ на Дне экономики данных и цифровой трансформации государства, организованном Минцифры.