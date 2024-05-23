ФАС возбудила дело против МТС за повышение цен на связь

Оператор МТС поднял цены на связь для 30 млн абонентов — им приходится платить на 8% больше.

В апреле и марте 2024 года мобильный оператор МТС поднял стоимость на услуги сотовой связи в среднем на 8%. Это затронуло больше 30 млн абонентов.

Федеральная антимонопольная служба провела анализ и установила, что повышение цен необоснованное и не «является экономически подтвержденным».

«Такие действия ПАО «МТС» ущемляют интересы абонентов, в связи с этим ведомство возбудило антимонопольное дело в отношении компании», — сказано на сайте ФАС.

В отношении МТС возбуждено дело по п. 1 ч. 1 ст. 10 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135-ФЗ.