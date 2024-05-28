С 29 мая российские туристы не смогут попасть в Норвегию

⭐️Управленческая отчетность. PnL, Отчет о прибылях и убытках

Что я получу, если смешаю корень златоцветника и настойку полыни? А если буду использовать PnL для управления бизнесом? Ответ на первый вопрос мы все прекрасно знаем. А на второй? Давайте разбираться вместе. Поехали!