С 29 мая российские туристы не смогут попасть в Норвегию

Власти Норвегии установили ограничения на въезд россиян. С 29 мая 2024 года в страну нельзя будет приехать в туристических целях. Исключения сделают для тех, кто приезжает в Норвегию работать, учиться или навестить близких родственников.
«Власти Норвегии внимательно следят за ситуацией на границе и пересечениями границы в погранпункте Стурскуг и готовы принять меры в случае необходимости», — сказано на сайте правительства страны.
С весны 2022 года Норвегия перестала выдавать шенгенские туристические визы гражданам РФ.
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