Налоговики РФ и Белоруссии приняли документы о двустороннем сотрудничестве

Представители Министерства по налогам и сборам (МНС) Белоруссии и ФНС подписали документы, которые позволят выстроить двустороннее сотрудничество между ведомствами.
«Особое внимание уделено вопросам сотрудничества между налоговыми органами Республики Беларусь и Российской Федерации в целях совершенствования налогового администрирования и пресечения налоговых нарушений», — сказали в МНС.
Во время заседания в Гродно представители налоговых органов определили направления по совершенствованию интегрированной системы администрирования косвенных налогов (ИСА КН), а также обсудили перспективы развития электронного документооборота в трансграничной торговле.
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