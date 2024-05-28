У СДЭК сбой. Клиенты больше суток не могут получить посылки

Из-за технического сбоя сервис по доставке прекратил выдавать и принимать отправления. Чтобы не допустить ошибок, компания не обрабатывает посылки в ручном режиме.

Сервис по доставке СДЭК 26 мая 2024 года заявил о техническом сбое, из-за которого прием и выдача посылок временно приостановлены. Заказы в ручном режиме компания не обрабатывает, чтобы избежать ошибок.

«Мы активно заняты решением возникшей ситуации и находимся на заключительном этапе ее исправления. С завтрашнего дня работа наших пунктов выдачи заказов уже будет восстановлена, и мы продолжим нашу работу в штатном режиме», — сказали РБК в компании.

В конце первого полугодия 2023 года у компании было больше 4,3 тыс. пунктов выдачи в 31 стране.