СДЭК не может восстановить прием и выдачу посылок уже третий день

Одна из крупнейших в России логистических компаний не может восстановить прием и выдачу посылок уже третий день.

Ответственность за хакерскую атаку на СДЭК взяла международная группа Head Mare.

Они рассказали, что для взлома использовали вирус-шифровальщик. Эту информацию подтверждают источники в одной из крупных компаний в сфере информационной безопасности и в СДЭКе.

В итоге компания потеряла доступ к данным. В СДЭК не ответили, когда сервис возобновят работу.

Из-за технического сбоя сервис по доставке прекратил выдавать и принимать отправления. Чтобы не допустить ошибок, компания не обрабатывает посылки в ручном режиме.