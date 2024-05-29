СДЭК частично восстановил работу

Сайт логистического оператора снова начал работать, но пока что частично. Специалисты продолжают устранять проблемы, вызванные техническим сбоем.

Логистический сервис СДЭК частично возобновил работу после технического сбоя, на исправление которого у компании ушло больше трех суток.

«Наш сайт снова работает, но пока частично. Мы продолжаем устранять оставшиеся проблемы и стараемся как можно скорее восстановить стабильную работу всех функций. Спасибо за ваше терпение и понимание», — сказано на сайте компании.

26 мая 2024 года СДЭК сообщил о сбое в работе — перестали функционировать приложение и сайт компании, а также клиенты не могли отправить и получить свои посылки в пунктах выдачи заказов.

Глава комитета Госдумы по информполитике Алексaндр Хинштейн заявил, что сбой в работе СДЭК возник из-за хакерской атаки.