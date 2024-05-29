⚡️ Итоги дня: ГИБДД переименовали, у кошек нашли новый окрас, а школьников раздевают перед ЕГЭ

Как рассчитать компенсацию за неиспользованные дни отпуска в 2024 году

Работники имеют право минимум на 28 дней ежегодного оплачиваемого отпуска. Но не всегда их удается полностью использовать до даты увольнения. Если у сотрудника остались неиспользованные дни отдыха, они не «сгорают» — работник может их использовать перед своим увольнением или получить за них компенсацию. Расскажем, как рассчитать такую компенсация в 2024 году.