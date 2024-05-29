⚡️ Итоги дня: ГИБДД переименовали, у кошек нашли новый окрас, а школьников раздевают перед ЕГЭ

В Воронеже школьников заставили раздеваться перед сдачей ЕГЭ. Со слов учеников, их заставляли снимать нижнее белье из-за того, что металлоискатель реагировал на косточки в бюстгальтере и на ремни с бляшками.
ГИБДД переименовали обратно в Госавтоинспекцию — спустя 26 лет.
Желающие сдать экзамен иностранцы ночуют у стен вуза в Воронеже,чтобы записаться на экзамен по русскому языку и истории в единственный центр тестирования.
Пользователи Google Play Store смогут удалять приложения дистанционно. Теперь Android-приложения можно удалять не только с самого смартфона, но и с других устройств.
Генетики описали ранее неизвестный окрас кошек. Новому фенотипу присвоили название w salmiak — в честь соленой лакрицы «салмиак», популярной в Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании и Исландии. Животные выглядят как обычные «кошки в смокинге» с белыми лапками и грудкой, при этом все остальное — черное. Однако у новой окраски на спинке шерсть бледнеет, переходит в белый хвостик. У классических «смокингов» такое не встречается.
В работе спутниковой системы связи Starlink произошел сбой. О сбоях сообщали пользователи из США, Канады, Австралии, Великобритании, Германии, Новой Зеландии и Мексики.
Из-за проблем с транзакциями в китайских банках некоторые сырьевые компании из России перешли на расчеты в криптовалюте. Для этого используют Tether USDT.
Видеохостинг YouTube начал с новой силой бороться с блокировщиками рекламы. Если пользователь захочет просмотреть видео с включенным блокировщиком рекламы, увидеть ролик не получится — он сразу перейдет к концу.
«Яндекс» намерен внедрить нейросеть YandexGPT во все сервисы с текстом. С ее помощью можно оптимизировать такие задачи как консультация клиентов в чате и по телефону, подготовка ответов, создание маркетинговых материалов или дайджеста рабочих встреч.
Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!
Комментарии2
Вот котиков это важная новость. Надо только такие.
правильно! а вдруг со шпаргалками пришли! Пусть голыми и пишут.
Зато сдал экзамен , выходят, а там....
их уже иностранцы встречают! И тоже с экзамена! вместе поспали - вместе сдали....