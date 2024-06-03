Сотрудники СДЭК начали выдавать посылки

Клиенты СДЭК могут получить готовые посылки в пунктах выдачи заказов. Компания продолжает устранять последствия технического сбоя, из-за которого сервис был недоступен больше трех суток.

Сервис по доставке СДЭК наладил работу своих пунктов выдачи заказов (ПВЗ) после технического сбоя. Теперь клиенты могут получить готовые отправления.

«Все ПВЗ СДЭК с сегодняшнего дня выдают отправления, уже готовые к выдаче. Мы работаем над восстановлением полного обслуживания», — сказали в компании.

26 мая 2024 года СДЭК сообщил о сбое в работе — больше трех суток не функционировали приложение и сайт компании, а также клиенты не могли отправить и получить свои посылки в пунктах выдачи заказов.

Глава комитета Госдумы по информполитике Алексaндр Хинштейн заявил, что сбой в работе СДЭК возник из-за хакерской атаки. Однако компания не сообщала об утечке данных.