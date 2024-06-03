⚡️ Итоги дня: в России начнут делать просекко, хакеры следят за перепиской в Telegram, а водителей оштрафуют за езду на зимней резине и за парковку во дворе

«Белая дача» начнет производство российского просекко на Кубани, где планируют высадить 165 га виноградников. Предполагается, что винодельня будет производить около 2 млн бутылок вина ежегодно, с первым розливом, запланированным на 2028 год.

Китай и Турция обошли Россию по количеству поданных заявлений на шенгенскую визу. В 2023 году россияне подали 520 387 заявлений на визу, что на 24% меньше по сравнению с 2022 годом.

OpenAI выпустила ChatGPT Edu для студентов университетов и преподавателей. Предложение Edu также включает средства безопасности и контроля корпоративного уровня.

Хакеры нашли новый способ угонять сессии пользователей Telegram. Они могут следить за тем, что и кому пишет человек, а также отправлять сообщения.

С 1 июня водителей начнут штрафовать за использование зимней резины летом. Размер штрафа составит 500 рублей.

ГАИ начала штрафовать водителей за парковку во дворе собственного дома. Въезжать во двор можно под знак «Въезд запрещен», если водитель проживает здесь. Но под «кирпич» нельзя. В этом случае будет штраф от 500 до 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.

В России создали нейросеть для перевода с русского на бурятский язык. Сейчас в интернете можно найти только электронные словари или разговорники, поскольку бурятский язык малоресурсный.

Московские студенты разработали технологию 3D-печати лечебной обуви. Новинку уже тестируют на базе компании «Ортомода».