Недоимку по решению ИФНС можно перечислить заранее в составе ЕНП

Платить надо в виде ЕНП.
Но совокупная обязанность будет сформирована по такому решению ИФНС в общем случае со дня вступления его в силу.
Об этом сообщает Минфин в письме от 03.04.2024 № 03-02-08/30424.
Перечисление недоимки до вступления в силу решения ИФНС будет исполнением обязанности по ее уплате со дня вступления в силу решения ИФНС при условии наличия на эту дату положительного сальдо ЕНС в нужной сумме.
Если на момент вступления решения в силу на сальдо ЕНС есть эта сумма, то на нее не будут начислять пени.
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