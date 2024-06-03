Недоимку по решению ИФНС можно перечислить заранее в составе ЕНП

Независимо от того, будет компания подавать апелляционную жалобу на решение ИФНС о доначислении налогов или нет, она может досрочно уплатить эти налоги.

Платить надо в виде ЕНП.

Но совокупная обязанность будет сформирована по такому решению ИФНС в общем случае со дня вступления его в силу.

Об этом сообщает Минфин в письме от 03.04.2024 № 03-02-08/30424.

Перечисление недоимки до вступления в силу решения ИФНС будет исполнением обязанности по ее уплате со дня вступления в силу решения ИФНС при условии наличия на эту дату положительного сальдо ЕНС в нужной сумме.

Если на момент вступления решения в силу на сальдо ЕНС есть эта сумма, то на нее не будут начислять пени.