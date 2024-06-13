🎉 У нас новый курс — «Финансовый менеджмент: управление финансами для бухгалтера и руководителя»!

Открываем раннюю запись на первый поток курса профессиональной переподготовки «Финансовый менеджмент: управление финансами для бухгалтера и руководителя» с дипломом.
Первый поток стартует 15 июня. Успейте записаться!
Для тех, кто освоил управленческий учет и финансовый анализ, мы приготовили более глубокое погружение в мир финансов. За 4 месяца вы освойте финансовый менеджмент и научитесь:
анализировать финансовую отчетность и выявлять манипуляции данными;
проводить оценку финансового состояния компании и структуры капитала;
искать точки роста прибыли, учитывать риски и макроэкономические факторы;
оценивать эффективность инвестиционных портфелей, сможете составить портфель для инвестора;
использовать формулы для расчета юнит-экономики;
отработаете навыки заполнения отчетности и документации на шаблонах настоящих бланков.
После обучения вы сможете строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника, работать с таблицами и находить эффективные управленческие решения.
Начните карьеру финансиста, записывайтесь на первый поток за 17 900 рублей вместо
44 900 рублей!
Старт обучения уже 15 июня!
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