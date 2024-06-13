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Карьера бухгалтера

🎉 У нас новый курс — «Финансовый менеджмент: управление финансами для бухгалтера и руководителя»!

Курс для будущих финансовых директоров! Вы получите все необходимые знания в области финансового анализа и управленческого учета. Научитесь строить финансовые модели, проводить комплексный анализ бизнеса, составлять бюджет и управлять инвестициями. Повысите квалификацию и выйдете на новый уровень дохода.

Открываем раннюю запись на первый поток курса профессиональной переподготовки «Финансовый менеджмент: управление финансами для бухгалтера и руководителя» с дипломом. 

Первый поток стартует 15 июня. Успейте записаться!

Для тех, кто освоил управленческий учет и финансовый анализ, мы приготовили более глубокое погружение в мир финансов. За 4 месяца вы освойте финансовый менеджмент и научитесь:

  • анализировать финансовую отчетность и выявлять манипуляции данными;

  • проводить оценку финансового состояния компании и структуры капитала;

  • искать точки роста прибыли, учитывать риски и макроэкономические факторы;

  • оценивать эффективность инвестиционных портфелей, сможете составить портфель для инвестора;

  • использовать формулы для расчета юнит-экономики;

  • отработаете навыки заполнения отчетности и документации на шаблонах настоящих бланков.

После обучения вы сможете строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника, работать с таблицами и находить эффективные управленческие решения.

Начните карьеру финансиста, записывайтесь на первый поток за 17 900 рублей вместо 44 900 рублей!

Старт обучения уже 15 июня!

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18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
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При продаже товаров с полной предоплатой нужно формировать два чека ККТ, но иногда можно

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УСН

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Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
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Новые контрольные соотношения по РСВ 2024

Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
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Что такое транзитный валютный счет и для чего он нужен
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Информационные технологии

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Разберем, что делать кадровику, когда сотрудник сменил фамилию.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
ВЭД

Как оплатить инвойс из России — ищем работающую схему по переводам за рубеж

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Налоговые проверки

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Вместе с экспертом вы поймете, как правильно отвечать на требования ФНС, что и в какие сроки нужно представлять, а также какие запросы могут быть незаконными.

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Бесплатно с IT-компании

Какие доходы нужны IT-компании для права на налоговые льготы + таблицы с перечнем и разъяснениями

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Какие доходы нужны IT-компании для права на налоговые льготы + таблицы с перечнем и разъяснениями
Lexintel
Иностранные работники

Как и в какой валюте платить зарплату иностранным гражданам

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Как и в какой валюте платить зарплату иностранным гражданам

Вакансии

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Айрат Хаматов
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Растет бизнес — падает прибыль. Причина №1

Очень часто, когда бизнес разрастается, его рентабельность снижается. Был один филиал — рентабельность была 20%, стало 5 филиалов рентабельность упала до 13%. Подобная же ситуация возможна и с ростом количества проектов, ассортимента, числа торговых точек и так далее.

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Как правильно провести процедуру реорганизации в 2024 году