🎉 У нас новый курс — «Финансовый менеджмент: управление финансами для бухгалтера и руководителя»!

Курс для будущих финансовых директоров! Вы получите все необходимые знания в области финансового анализа и управленческого учета. Научитесь строить финансовые модели, проводить комплексный анализ бизнеса, составлять бюджет и управлять инвестициями. Повысите квалификацию и выйдете на новый уровень дохода.

Открываем раннюю запись на первый поток курса профессиональной переподготовки «Финансовый менеджмент: управление финансами для бухгалтера и руководителя» с дипломом.

Первый поток стартует 15 июня. Успейте записаться!

Для тех, кто освоил управленческий учет и финансовый анализ, мы приготовили более глубокое погружение в мир финансов. За 4 месяца вы освойте финансовый менеджмент и научитесь:

анализировать финансовую отчетность и выявлять манипуляции данными;

проводить оценку финансового состояния компании и структуры капитала;

искать точки роста прибыли, учитывать риски и макроэкономические факторы;

оценивать эффективность инвестиционных портфелей, сможете составить портфель для инвестора;

использовать формулы для расчета юнит-экономики;

отработаете навыки заполнения отчетности и документации на шаблонах настоящих бланков.

После обучения вы сможете строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника, работать с таблицами и находить эффективные управленческие решения.

Начните карьеру финансиста, записывайтесь на первый поток за 17 900 рублей вместо 44 900 рублей!

Старт обучения уже 15 июня!

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