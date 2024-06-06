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Учет, налоги, законодательство для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

В ДНР начнут выдавать гранты для социальных предпринимателей

Участники СВО, которые хотят заниматься бизнесом, получат в ДНР статус социального предпринимателя. Они смогут заключать соцконтракты и претендовать на гранты до 500 000 рублей.

В ближайшие месяцы предприниматели из Донецкой народной республики начнут получать социальные гранты. Поддержка будет доступна местным жителям и участникам СВО.

«Мы в ближайшие несколько месяцев начнем выдавать социальные гранты для социальных предпринимателей. А заключение социального контракта — уже эта мера работает, деньги все доведены и предусмотрены. У нас уже есть порядка 400 обращений на заключение социального контракта», — сказал вице-премьер республики Владимир Зверков.

Дополнительные меры поддержки власти окажут участникам СВО и ветеранам боевых действий, которые планируют заняться бизнесом. В прошлом году в ДНР приняли региональный закон о развитии МСП, по которому участники СВО получат статус социального предпринимателя.

Социальные гранты можно получить на сумму до 500 тыс. рублей, а регионам Арктической зоны выделят до 1 млн.

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