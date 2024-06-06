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Льготы для пенсионеров

Уточнили порядок компенсации расходов пенсионеров-северян на проезд к месту отдыха

Правительство внесло изменения в правила компенсации расходов на оплату стоимости проезда по территории РФ пенсионерам-получателя страховых пенсий по старости и инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностя, к месту отдыха и обратно.

На основании постановления кабмина от 23.05.2024 № 642 теперь решение о предоставлении компенсации или об отказе в ней принимается в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня подачи заявления. При этом он может быть продлен до 10 рабочих дней в случае непоступления запрашиваемой территориальным органом СФР информации, которая необходима для принятия решения.

Регламентирован порядок аннулирования по желанию пенсионера принятого СФР заявления о компенсации стоимости проезда в виде предоставления проездных документов или возмещения фактических расходов. Заявление об аннулировании можно подать до принятия Фондом решения. Если после, в аннулировании откажут.

При следовании к месту отдыха воздушным транспортом международного сообщения предусмотрена возможность компенсации расходов на основании в том числе документа, выданного:

  • уполномоченным агентством по продаже авиабилетов;

  • туроператором или турагентом, с которыми у авиакомпаний заключены соответствующие договоры.

Также кабмин уточнил порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда пенсионера личным автотранспортом.

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Уточнили порядок компенсации расходов пенсионеров-северян на проезд к месту отдыха

Правительство внесло изменения в правила компенсации расходов на оплату стоимости проезда по территории РФ пенсионерам-получателя страховых пенсий по старости и инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностя, к месту отдыха и обратно.

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