ЦБ: для исполнения обязательств по ценным бумагам не всегда нужен счет «С»

Официальное разъяснение Банка России от 27.05.2024 № 2-ОР говорит о применении п. 8 Указа Путина от 5 марта 2022 года № 95.

Если переход прав по ценным бумагам, в том числе прав на получение по ним выплат, был обусловлен переходом прав на бумаги от лиц недружественных государств к резидентам или дружественным нерезидентам на основании выданных в соответствии с указами президента разрешениями, на выплаты по таким бумагам не распространяется требование об их зачислении на банковские счета типа «С».