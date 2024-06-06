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ЦБ: для исполнения обязательств по ценным бумагам не всегда нужен счет «С»

Центробанк разъяснил применение временного порядка исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами, установленного Указом президента.

Официальное разъяснение Банка России от 27.05.2024 № 2-ОР говорит о применении п. 8 Указа Путина от 5 марта 2022 года № 95.

Если переход прав по ценным бумагам, в том числе прав на получение по ним выплат, был обусловлен переходом прав на бумаги от лиц недружественных государств к резидентам или дружественным нерезидентам на основании выданных в соответствии с указами президента разрешениями, на выплаты по таким бумагам не распространяется требование об их зачислении на банковские счета типа «С».

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Обрабатывающие производства с 2025 года: какой пониженный тариф, условия, перечень

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ЦБ: для исполнения обязательств по ценным бумагам не всегда нужен счет «С»

Центробанк разъяснил применение временного порядка исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами, установленного Указом президента.

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Ведение бизнеса

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Способы повышения налоговой эффективности бизнеса
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Коллекторы готовы простить больше половины долгов за их быстрое погашение

Чтобы снизить сроки полного возращения долгов, получить больше клиентов и выиграть конкурентную борьбу, коллекторские агентства готовы дать должникам скидку в 56%.

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