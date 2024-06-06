Из Москвы в Санкт-Петербург будет ездить новый поезд «Аврора»

Обновленные поезд «Аврора» будет довозить пассажиров в среднем за шесть часов.

Федеральная пассажирская компания (ФПК) запускает новый двухэтажный скоростной поезд «Аврора», который будет ездить по маршруту Москва — Санкт-Петербург.

Пассажиры будут проводить в пути в среднем 6 часов. Обновленные двухэтажные вагоны будут оборудованы местами для сидения, также в поезде предусмотрен вагон-ресторан. Кресла оборудованы электрическими розетками, портами USB и Type-C для зарядки гаджетов.

Поезд представили на стенде ФПК во время ПМЭФ-2024. До 2010 года «Аврора» курсировала из Москвы в Санкт-Петербург, но после ей на смену пришел «Сапсан».