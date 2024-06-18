Эксперты из топ-компаний решают проблемы бизнеса формата dark kitchen: новый выпуск видео-шоу «Экономика на кухне»

В видео-шоу «Экономика на кухне» топ-менеджеры из Дзен Новости, CDEK.Shopping, OZON и Самолет Плюс борются за победу, решая практические бизнес-задачи в формате увлекательной настольной игры.

В видео-шоу «Экономика на кухне» топ-менеджеры из Дзен Новости, CDEK.Shopping, OZON и Самолёт Плюс борются за победу, решая практические бизнес-задачи в формате увлекательной настольной игры.

Игроки погружаются в мир будущего и берут на себя управление сервисом доставки готовой еды. Их сотрудники — трудолюбивые муравьи, а клиенты — продвинутые городские голуби, выбирающие здоровое питание и премиум-продукты.

Участников ждут испытания, типичные для реального бизнеса: тайные покупатели и ревизоры, сезонность продаж, проблемы на производстве, ссоры в коллективе, выход на новые рынки и конкуренция.

«Наша задача — показать, как даже самые сложные бизнес-проблемы можно решать в игровой форме. Это помогает не только найти эффективные решения, но и взглянуть на ситуацию с новой стороны, что особенно важно в быстро меняющемся мире бизнеса», — Ксения Попова, руководитель по маркетингу и продвижению лаборатории продуктов для бизнеса «Ростелекома».

Видео-шоу «Экономика на кухне» создана Лабораторией продуктов для бизнеса «Ростелекома» и платформой для финансовых и платежных решений «Монета». Шоу не только развлекает, но и обучает зрителей основам ведения бизнеса, стратегии конкуренции и эффективного управления командой. Новый выпуск уже доступен на YouTube-канале проекта.