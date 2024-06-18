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Ведение бизнеса

Эксперты из топ-компаний решают проблемы бизнеса формата dark kitchen: новый выпуск видео-шоу «Экономика на кухне»

В видео-шоу «Экономика на кухне» топ-менеджеры из Дзен Новости, CDEK.Shopping, OZON и Самолет Плюс борются за победу, решая практические бизнес-задачи в формате увлекательной настольной игры.

В видео-шоу «Экономика на кухне» топ-менеджеры из Дзен Новости, CDEK.Shopping, OZON и Самолёт Плюс борются за победу, решая практические бизнес-задачи в формате увлекательной настольной игры.

Игроки погружаются в мир будущего и берут на себя управление сервисом доставки готовой еды. Их сотрудники — трудолюбивые муравьи, а клиенты — продвинутые городские голуби, выбирающие здоровое питание и премиум-продукты. 

Участников ждут испытания, типичные для реального бизнеса: тайные покупатели и ревизоры, сезонность продаж, проблемы на производстве, ссоры в коллективе, выход на новые рынки и конкуренция.

«Наша задача — показать, как даже самые сложные бизнес-проблемы можно решать в игровой форме. Это помогает не только найти эффективные решения, но и взглянуть на ситуацию с новой стороны, что особенно важно в быстро меняющемся мире бизнеса», — Ксения Попова, руководитель по маркетингу и продвижению лаборатории продуктов для бизнеса «Ростелекома».

Видео-шоу «Экономика на кухне» создана Лабораторией продуктов для бизнеса «Ростелекома» и платформой для финансовых и платежных решений «Монета». Шоу не только развлекает, но и обучает зрителей основам ведения бизнеса, стратегии конкуренции и эффективного управления командой. Новый выпуск уже доступен на YouTube-канале проекта.

Алексей Иванов

Дневник продакта. Зачем нужна подписка Клерк.Премиум и сколько денег она экономит

Платная часть Клерка содержит кучу полезного контента. Пытаюсь разобраться в составе подписки и сценариях ее использования. Это не рекламы пост, а что-то вроде экзамена на понимание продукта. Обычно такие статьи мало кто читает, но мне будет интересно вернуться к ней через год и посмотреть что изменилось.

Дневник продакта. Зачем нужна подписка Клерк.Премиум и сколько денег она экономит
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Бесплатно с НДФЛ

Какие ставки НДФЛ будут действовать в 2025 году: обзор поправок в НК-2025

С 2025 года будут действовать пятиступенчатая прогрессивная шкала НДФЛ и две двухступенчатые.

Какие ставки НДФЛ будут действовать в 2025 году: обзор поправок в НК-2025

Курсы повышения
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Трудовые отношения

Минтруд подготовил рекомендации по трудоустройству несовершеннолетних

Подростки могут работать в свободное от учебы время по трудовым договорам и с разрешения родителей.

Инвестиции

Минэкономики: иностранный бизнес готов вкладывать в российский туризм

Министр экономического развития РФ Максим Решетников принял участие в IV российском туристическом форум «Путешествуй!».

Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
ОВИОНТ ИНФОРМ
НДФЛ

Уведомление по НДФЛ в 2024 году: как заполнить и сдать 

Порядок уплаты НДФЛ в 2024 году изменился. Платить и подавать уведомления об уплаченном налоге нужно чаще. Расскажем о заполнении и порядке сдачи уведомлений.

Уведомление по НДФЛ в 2024 году: как заполнить и сдать 
Инвестиционный вычет

Налоговые вычеты на долгосрочные сбережения

Если вы участвуете в госпрограмме долгосрочных сбережений или открываете индивидуальный инвестиционный счет, вам полагаются налоговые льготы. Рассказываем, при каких условиях и сколько удастся сэкономить на уплате подоходного налога.

Налоговые вычеты на долгосрочные сбережения
Налоговый мониторинг

К АИС «Налог-3» присоединились больше 100 компаний

Каждый второй участник налогового мониторинга внедрит систему «Налог-3» до конца года, а 10% предприятий займутся этим в 2025 году.

Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Ликвидация бизнеса

Как закрыть ИП: пошаговая инструкция

Порядок закрытия ИП во многом зависит от того, есть ли у предпринимателя сотрудники. Как правило, ИП-работодатели проходят девять этапов, если сотрудников нет, то пусть сокращается на два этапа. Рассмотрим их все.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Инвестиции

Инвесторы смогут вернуть с брокерских счетов часть валюты в рублях

Как и в ситуации с введением санкций против СПБ Биржи, инвесторы смогут вывести часть валюты через конвертацию в рубли.

Efsol_1Ссервисы

Drive, Perform, ERP WE: что лучше использовать на западе?

1C:Бухгалтерия давно стала классическим решением для учета в России. Но когда речь заходит о международных стандартах бухгалтерии, стоит рассмотреть решения, которые подходят для западных стран. В этой статье мы сравним эти три системы, чтобы помочь вам определиться с выбором.

Drive, Perform, ERP WE: что лучше использовать на западе?
Наталия Лукина
Бухгалтеры

Мемы от великих художников. Пятничный пост для поднятия настроения

Продолжаем собирать в копилку мемы от художников. Ловите подборку картин, которые отлично подходят для бухгалтерских и не только мемов.

Мемы от великих художников. Пятничный пост для поднятия настроения
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Пользователи интернета

Праздник дня. Международный день блогера

Ежегодно 14 июня интернет-сообщество отмечает Международный день блогера.

Праздник дня. Международный день блогера
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НДФЛ

Вопрос о размере НДФЛ возмутил 37% россиян

Жители России считают неэтичным вопрос о размере НДФЛ, который они будут платить с 2025 года. Показатель напрямую указывает на размер личных доходов.

Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Валюта

Как купить наличную валюту: правила и ограничения

Минфин США 12 июня 2024 года ввел санкции против Московской биржи и входящих в нее Национального клирингового центра (НКЦ), который является контрагентом во всех валютных операциях на бирже, и Национального расчетного депозитария (НРД), который учитывает все счета инвесторов.

Как купить наличную валюту: правила и ограничения
Ведение бизнеса

Эксперты из топ-компаний решают проблемы бизнеса формата dark kitchen: новый выпуск видео-шоу «Экономика на кухне»

В видео-шоу «Экономика на кухне» топ-менеджеры из Дзен Новости, CDEK.Shopping, OZON и Самолет Плюс борются за победу, решая практические бизнес-задачи в формате увлекательной настольной игры.

Астрал

Новые возможности интеграции ЛК ФНС с программами 1С

С сентября 2023 года пользователям сервиса «1С-Отчетность» доступен функционал, обеспечивающий интеграцию ЛК ФНС в части Единого налогового счета с 1С. Такое решение позволяет контролировать состояние ЕНС и оперативно взаимодействовать с ФНС прямо из бухгалтерской программы. 

Новые возможности интеграции ЛК ФНС с программами 1С
Налоговые изменения 2025

💥 Пять вебинаров по налоговой реформе-2025: готовимся к новым НДФЛ, НДС, налогу на прибыль и УСН уже сейчас

С 2025 года все изменится, и половина НК будет переписана. Поэтому важно уже сейчас понять, какими будут новые правила игры и как организовать свою работу. «Клерк» проводит серию вебинаров с ведущими экспертами: налоговыми консультантами, юристами, адвокатами, аутсорсерами. Не пропустите!

💥 Пять вебинаров по налоговой реформе-2025: готовимся к новым НДФЛ, НДС, налогу на прибыль и УСН уже сейчас
Онлайн-кассы

Если безналичная оплата за юрлицо пришла от физлица, надо применять ККТ

Иногда происходят такие ситуации: счет выписан на юрлицо, а оплата по безналу поступает от директора компании или иного физического лица.

Exnode

Как создать криптокошелек и купить криптовалюту в 2024

С учетом сегодняшних реалий, многие стремятся купить криптовалюту в России и использовать ее для сохранения средств, для безлимитных переводов за рубеж, а также для заработка — за счет волатильности курсов. Естественно, что для этого нужен собственный крипто-кошелек.

Как создать криптокошелек и купить криптовалюту в 2024

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Банки

Банки Киргизии снова работают с системами денежных переводов из РФ

Крупнейшие банки Киргизии восстановили прием переводов и проведение операций в рублях по системам Astrasend, «Юнистрим», Contact и «Золотая корона».

Интересные материалы

Консалтинг Онлайн
Увеличение уставного капитала

Увеличение уставного капитала АО: способы и порядок процедуры увеличения УК акционерного общества 

Практически любое акционерное общество хотя бы раз за период своей деятельности задается вопросом о стоимости и способах увеличения уставного капитала акционерного общества. При этом предпосылки могут быть совершенно разные.

Увеличение уставного капитала АО: способы и порядок процедуры увеличения УК акционерного общества 