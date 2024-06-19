Володин: видеоформаты в обучении нужны, когда по‑другому нельзя

По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, нужно сделать все, чтобы учитель общался напрямую с учеником и родителем, а не в чатах.

Об этом Володин заявил в Минске в ходе обсуждения вопроса формирования и развития общего научного и образовательного пространства в рамках Союзного государства.

«Нам надо сделать все возможное для того, чтобы учитель общался напрямую с родителем, с учеником, а не в чатах это происходило. Потому что в итоге пострадаем все от того, что продвигаем», — добавил Володин.

Также, по словам Володина, видеоформаты в обучении нужны «в ситуации, когда по‑другому нельзя» — например во время пандемии.

«Все остальное не надо заменять, не надо лазейки искать. Искусственный интеллект на то и искусственный: у него совести нет. У людей совесть есть», — подчеркнул председатель ГД.