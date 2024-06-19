Володин: видеоформаты в обучении нужны, когда по‑другому нельзя

Об этом Володин заявил в Минске в ходе обсуждения вопроса формирования и развития общего научного и образовательного пространства в рамках Союзного государства.
«Нам надо сделать все возможное для того, чтобы учитель общался напрямую с родителем, с учеником, а не в чатах это происходило.
Потому что в итоге пострадаем все от того, что продвигаем», — добавил Володин.
Также, по словам Володина, видеоформаты в обучении нужны «в ситуации, когда по‑другому нельзя» — например во время пандемии.
«Все остальное не надо заменять, не надо лазейки искать. Искусственный интеллект на то и искусственный: у него совести нет. У людей совесть есть», — подчеркнул председатель ГД.
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