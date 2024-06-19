⚡️ Итоги дня: на Wildberries можно колеровать краску, «Вкусно — и точка» выплатила компенсацию пострадавшему в «Макдоналдсе», а Nvidia стала крупнейшей компанией в США

«Макдоналдс» отказался от использования ИИ после бекона в мороженом. Искусственный интеллект распознавал голосовые заказы, но вместо воды клал кетчуп и масло либо добавлял наггетсы на сотни долларов.

Мужчина отсудил у «Вкусно — и точка» 900 тыс. рублей за то, что сломал руку в «Макдоналдсе». В 2021 году покупатель упал на мокром полу и подал в суд на компанию, однако компенсацию ему выплатила уже сеть «Вкусно — и точка».

Россия вошла в топ-5 мирового рейтинга по оттоку богатых граждан. Первое место занял Китай, а остальные позиции — Великобритания, Индия и Южная Корея. В основном миллионеры переезжают жить в США, ОАЭ, Сингапур, Канаду и Австралию.

Торговля России и ЕС упала до минимума с начала 2000 года. В апреле товарооборот России и Евросоюза (ЕС) составил 5,6 млрд евро, упав в месячном выражении на 6%.

Цены на клубнику и черешню в России снизились на 15% за два месяца. С 1 по 15 июня средний чек на клубнику в стране составил 546 рублей, а на черешню — 517 рублей.

Nvidia впервые стала крупнейшей по капитализации компанией США. Акции компании подорожали на 3,5%, а рыночная стоимость компании достигла 3,34 трлн долларов.

Wildberries на своей онлайн-площадке запустил сервис по колеровке краски. Покупатели теперь могут выбирать цвет краски из каталога, который содержит почти 2000 оттенков от известных производителей — таких как Tikkurila, Dulux, VGT, Marshall и другие. Пока что функционал доступен только на сайте Wildberries.

На Санкт-Петербург надвигаются «сверхрасчетные ливни», ожидаются дожди и похолодание.

Участники движения «Ветераны России» предложили запретить людям старше 70 лет водить автомобиль. В Минздраве раскритиковали эту идею, поскольку возраст не влияет на способность управлять транспортным средством.

С начала 2024 года из России выслали более 30 тыс. иностранцев. Это почти в 2 раза больше, чем в 2023 году.