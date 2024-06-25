За неполученный в 90-ые годы ваучер никакой компенсации не предусмотрено

Ваучерная приватизация проходила на начальном этапе рыночных экономических реформ в РФ. Ее основной задачей было формирование у граждан собственности, которая способствовала бы реализации предпринимательских инициатив.

Об этом сообщает Минфин в письме от 10.01.2024 № 28-01-10/789.

Любой россиянин, имеющий право на получение приватизационного чека (ваучера), мог реализовать свое право и воспользоваться ваучером по своему усмотрению.

Ваучеры действовали до 1 июля 1994 года. Сейчас они утратили свою номинальную стоимость, в связи с чем реализация компенсационных выплат невозможна.

Выдача чеков шла через Сбербанк. Списки граждан для получения ваучеров составляла специальная комиссия. Срок хранения архива с этими документами — 3 года.