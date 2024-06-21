Сбер с 25 июня начнет обслуживать компании в Донецке и Луганске

С 2025 июня Сбербанк запускает обслуживание юридических лиц в Донецке и Луганске. Об этом заявил заместителя председателя правления банка Анатолий Попов.
«С 25 июня начинается обслуживание юридических лиц. Мы сможем предложить и помощь в открытии бизнеса, помощь в открытии расчетных счетов, получение токенов ФНС для работы с отчетностью. А также будем осуществлять расчетно-кассовое обслуживание», — сказал Попов в интервью для телеканала «Россия-24».
На следующей неделе для жителей ДНР и ЛНР начнут работать несколько полноформатных офисов Сбербанка. Там будут представлены все банковские продукты для физлиц и компаний.
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