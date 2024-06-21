МИД ведет переговоры с девятью странами о безвизовом режиме

Директор консульского департамента российского МИДа Алексей Климов сообщил о переговорах с девятью государствами, которые могут ввести безвизовый режим с РФ.
Сейчас двусторонние соглашения о безвизе действуют с 65 странами — их жители могут въезжать в Россию по обыкновенным паспортам.
«Кроме того, еще с девятью государствами в настоящее время ведутся переговоры о достижении подобных договоренностей», — сказал Климов.
Москва ведет переговоры с Зимбабве, Бахрейном, Кувейтом и Мьянмой. Полную отмену туристических виз предложили Оману, Саудовской Аравии и Малайзии.
За последние четыре года власти заключили 15 соглашений об отмене визового режима, все они вступили в силу.
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