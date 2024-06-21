Обновят форму заявления на выдачу справки о сальдо ЕНС

ФНС вынесла на общественное обсуждение проект приказа с обновленной формой заявления о предоставлении справки о сальдо ЕНС, справки о принадлежности денег, перечисленных как ЕНП, и справки об уплате налогов.

Согласно проекту, ФНС добавит в заявление (КНД-1114237) поля, в которых надо будет указывать признак КБК, КПП и ОКТМО. В каждом поле потребуется проставить:

1 – по всем показателям;

2 – по перечню.

Титульный лист дополнят приложением с детализацией справки.

Также введут листы, в которых придется приводить перечни КБК, КПП и ОКТМО.

Соответствующим образом поправят электронный формат подачи заявления.

Приказ ФНС начнет действовать через месяц после официального опубликования.

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