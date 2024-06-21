Хакеры попытались атаковать Национальную систему платежных карт

20 июня Национальная система платежных карт (НСПК) обнаружила попытку проведения DDoS-атак. Система быстрых платежей работает в штатном режиме, а компания устраняет последствия действий хакеров, которые коснулись других сервисов.
«Наблюдается попытка совершения DDoS-атак на инфраструктуру НСПК. При этом НСПК технически готова к подобным ситуациями и обладает достаточными средствами мониторинга и предотвращения, поэтому затронуто незначительное количество сервисов, влияние является кратковременным», — сказали в НСПК.
С начала года хакеры совершили 512 попыток взлома госресурсов, финансовых и транспортных компаний, СМИ и операторов связи.
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