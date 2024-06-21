Как учесть дорогое бессрочное программное обеспечение

В соответствии с ФСБУ 14/2022 программное обеспечение, на которое у организации есть исключительные или лицензионные права и которое планируется использовать больше года, это нематериальный актив.

Данное ПО принимают к учету на счет 04 проводками:

Дт 08 Кт 76

Дт 04 Кт 08.

Если срок полезного использования ПО не ограничен лицензией, то организация устанавливает этот срок самостоятельно — исходя из своих намерений, перспектив, ожидаемого морального старения ПО и т. п.

У организации обычно есть бизнес-план. Если предположить, что в рамках данного плана развития приобретенная программа позволит учитывать все операции, то можно поставить срок полезного использования ПО на период действия такого плана. Например, на 3 года или 5 лет. А в дальнейшем на конец каждого года организация будет проверять соответствие оставшегося СПИ новым или измененным планам. И при необходимости продлять или сокращать оставшийся СПИ — п. 42 ФСБУ 14/2020.

Пример Приняли к учету в июне ПО первоначальной стоимостью 720 тыс. руб. и установили СПИ 3 года. Ежемесячная амортизация = 720 т.р./36мес = 20 т.р. На конец первого года балансовая стоимость ПО = 720 - 20 x 6мес.=600 т.р. С учетом изменившихся планов организация принимает решение, что данное ПО можно будет использовать еще 4 года (а не 30 месяцев, как получалось по исходным планам). Тогда со следующего года амортизация будет начисляться ежемесячно в сумме: 600 т.р. / 48 мес. = 12,5 т.р.

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