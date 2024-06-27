Инвестиции в майнинг превысят 60 млрд рублей

Если деятельность майнеров криптовалют будет регулироваться законом, то в течение трех лет инвестиции в эту сферу окажутся больше 60 млрд рублей.

Директор Ассоциации промышленного майнинга (АПМ) Сергей Безделов заявил, что при условии сбалансирования регулирования майнинга инвестиции в основной капитал отрасли за три года превысят 60 млрд рублей.

Объем мощностей для добычи криптовалют увеличится на 4 ГВт, а постройка одного центра обработки данных может стоит около 1,5 млрд рублей.

«В случае принятия сбалансированного регулирования майнинга и криптовалют инвестиции в отрасль в течение трех лет могут превысить 60 млрд рублей», — сказал Сергей Безделов.

По его мнению, правильное законодательное регулирование деятельности майнеров обеспечит технологический суверенитет стране.

Законопроект о майнинге внесли в Госдуму в 2022 году. Пока что он прошел первое чтение.