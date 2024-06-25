Кабмин передает государственное имущество резидентам ТОР

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому резиденты территорий опережающего развития (ТОР) имеют право арендовать или выкупить государственное и муниципальное имущество. Для этого им не нужно участвовать в торгах.

«Речь идет о технике и оборудовании, которыми оснащены предприятия на участках, вошедших в границы ТОР. Сейчас такое имущество принадлежит государству, регионам или муниципалитетам. Теперь оно может быть передано управляющим компаниям ТОР, а затем предоставлено резидентам в аренду для использования в реализации инвестиционных проектов», — сказано на сайте правительства.

Как только резиденты ТОР выполнят свои инвестиционные обязательства, они смогут выкупить полученное имущество без проведения торгов и получить на него право собственности.