Сапсаны будут ездить чаще

РЖД увеличивает число рейсов поездов «Сапсан» по маршруту Москва — Санкт-Петербург. В июле по выходным начнут курсировать дополнительные рейсы №786 и №763.
«Заполняемость «Сапсанов» на многих рейсах в июле достигла уже 100%. Поэтому мы увеличили количество поездов между Москвой и Санкт-Петербургом. Также за счет сдвоенных составов увеличиваем число мест в поездах», — сказано в телеграм-канале РЖД.
Сдвоенные высокоскоростные поезда будут ходить по будням и в выходные, кроме 6 и 7 июля.
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