Взносы ИП 1% платят в виде ЕНП и уведомление на них не сдают: ответы на самые горячие вопросы

Когда и как платить?
Взносы ИП 1% надо платить в виде ЕНП, то есть на КБК ЕНП - 18201061201010000510.
Нужно просто пополнить свой ЕНС, и налоговики 1 июля сами спишут оттуда взносы 1% за 2023 год.
Нужно ли уведомление по ЕНП?
На фиксированные взносы и взносы 1% уведомление не нужно. Их начисление ФНС уже сделала на основании сданной декларации по УСН, ЕСХН, 3-НДФЛ за 2023 год.
Где в личном кабинете ИП увидеть эти взносы?
Ближе к сроку уплаты начисление обычно отражается в разделе предстоящих платежей. Но ИП жалуются, что пока эти данные в ЛК не отражены.
Законодательно не определен срок, до которого налоги (взносы) отображаются в разделе предстоящих платежей.
Но размер начисленных взносов и их расчет можно увидеть в разделе ЛК «Жизненные ситуации» – «Страховые взносы» – «Расчет страховых взносов» – «2023 год».
Можно ли уменьшать налог за 2024 года на взносы 1% за 2023 год?
Налог по ПСН и УСН «доходы» за 2024 год можно уменьшить на взносы 1% за 2023 год, если эти взносы не учитывали для уменьшения налога за 2023 год.
Налог по УСН «доходы минус расходы», ЕСХН и НДФЛ за 2024 год считают с учетом расходов, в которые включают взносы 1% за 2023 год. Потому что срок уплаты этих взносов – в 2024 году, а при УСН, ЕСХН и ОСНО – кассовый метод. Когда взносы уплачены, тогда их и включают в расходы.
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Как в 2024 году уменьшать налоги по УСН и ПСН на страховые взносы: таблица для ИП.
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