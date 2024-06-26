Взносы ИП 1% платят в виде ЕНП и уведомление на них не сдают: ответы на самые горячие вопросы

Меньше недели осталось до срока уплаты взносов ИП 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей за 2023 год. Наши читатели задают много вопросов по этим взносам. Отвечаем на них.

Когда и как платить?

Взносы ИП 1% надо платить в виде ЕНП, то есть на КБК ЕНП - 18201061201010000510.

Нужно просто пополнить свой ЕНС, и налоговики 1 июля сами спишут оттуда взносы 1% за 2023 год.

Нужно ли уведомление по ЕНП?

На фиксированные взносы и взносы 1% уведомление не нужно. Их начисление ФНС уже сделала на основании сданной декларации по УСН, ЕСХН, 3-НДФЛ за 2023 год.

Где в личном кабинете ИП увидеть эти взносы?

Ближе к сроку уплаты начисление обычно отражается в разделе предстоящих платежей. Но ИП жалуются, что пока эти данные в ЛК не отражены.

Законодательно не определен срок, до которого налоги (взносы) отображаются в разделе предстоящих платежей.

Но размер начисленных взносов и их расчет можно увидеть в разделе ЛК «Жизненные ситуации» – «Страховые взносы» – «Расчет страховых взносов» – «2023 год».

Можно ли уменьшать налог за 2024 года на взносы 1% за 2023 год?

Налог по ПСН и УСН «доходы» за 2024 год можно уменьшить на взносы 1% за 2023 год, если эти взносы не учитывали для уменьшения налога за 2023 год.

Налог по УСН «доходы минус расходы», ЕСХН и НДФЛ за 2024 год считают с учетом расходов, в которые включают взносы 1% за 2023 год. Потому что срок уплаты этих взносов – в 2024 году, а при УСН, ЕСХН и ОСНО – кассовый метод. Когда взносы уплачены, тогда их и включают в расходы.

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