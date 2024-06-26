⚡️ Итоги дня: Джулиан Ассанж на свободе, фермер нашел два алмаза, а девушку арестовали за езду на электрочемодане

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Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!
Комментарии2
а что у них есть права на управление таким "транспортным средством"?))
Налетай, подешевело! (с)
пиражки, пиражки, горячие пиражки... тьфу.... антомобили, антомобили... отдаю задёшево, почти что даром - всего лишь ниже трёх лямов! себе в убыток торгую....