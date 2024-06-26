⚡️ Итоги дня: Джулиан Ассанж на свободе, фермер нашел два алмаза, а девушку арестовали за езду на электрочемодане

Дело основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа официально прекращено. В 2010 году его обвиняли в публикации десятков тысяч секретных документов правительства США. Журналиста освободили в зале суда.

В Петербурге сделают бесплатным проезд по ЗСД во время «Алых парусов» 28 июня с 14:00 до 02:00.

В Минфине заявили о необходимости строительства еще одной высокоскоростной железнодорожной магистрали из Москвы в Санкт-Петербург.

Средняя цена нового автомобиля в РФ опустилась ниже 3 млн рублей впервые с июля 2023 года.

Минздрав разрешил клинические исследования препарата от ботулизма.

В Японии впервые арестовали нарушителя за езду на электрочемодане. Девушка ехала по тротуару на электрочемодане и ее задержали за вождение без прав.