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Пожарные проверки

После пожара во Фрязино предложено ввести для всех добровольный аудит противопожарной безопасности

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов заявил о необходимости ввести добровольный аудит противопожарной безопасности после пожара во Фрязино.

Это необходимо, поскольку нынешняя система контроля, в которой имеются предписания, уже давно устарела.

«Его должны [проходить] все без исключения собственники таких объектов как здания многоэтажных институтов, организаций, заводов, учреждений. Данные этой независимой проверки должны направляться в органы, которые отвечают за надзор и контроль противопожарной безопасности. Это позволит предотвратить возникновение таких чрезвычайных ситуаций и сохранить жизнь нашим людям», — сказал Наумов.

Напомним, пожар в административном здании на территории промзоны во Фрязино произошел 24 июня. Официально известно о гибели шести человек.

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Комментарии

1
  • Виктор

    добровольный аудит

    Уж не оксюморон ли?

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