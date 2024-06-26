После пожара во Фрязино предложено ввести для всех добровольный аудит противопожарной безопасности

Это необходимо, поскольку нынешняя система контроля, в которой имеются предписания, уже давно устарела.
«Его должны [проходить] все без исключения собственники таких объектов как здания многоэтажных институтов, организаций, заводов, учреждений. Данные этой независимой проверки должны направляться в органы, которые отвечают за надзор и контроль противопожарной безопасности. Это позволит предотвратить возникновение таких чрезвычайных ситуаций и сохранить жизнь нашим людям», — сказал Наумов.
Напомним, пожар в административном здании на территории промзоны во Фрязино произошел 24 июня. Официально известно о гибели шести человек.
Комментарии1
добровольный аудит
Уж не оксюморон ли?