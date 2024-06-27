Вышли новые бланки для оплаты больничных

Заметки об НДС при УСН с 2025 г. По мотивам законопроекта, в первом чтении

Изучаю нашумевший законопроект, чтобы разложить по полочкам кашу в голове — набрасываю заметки. Много раз выручала привычка создавать файлик с выводами при изучении какой-то новой темы. Вот решила выложить свои заметки в блог, вдруг будет кому-то полезно. А может кто-то найдет ошибки в моих выводах — и тогда заметка станет еще более полезной мне))