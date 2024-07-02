₽ Заказать рекламу
Криптовалюта

Предприниматели хотят создать криптофонд для расчетов с иностранными партнерами

РСПП собирается создать фонд с криптовалютой, добытой в России. Бизнес планирует вести расчеты с иностранными контрагентами через ЦФА, чтобы не нарушать закон о запрете оборота криптовалюты внутри страны.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) работает над идеей создания фонда криптовалют, добыча которых идет в России.

Затем бизнесмены собираются выпускать цифровые финансовые активы (ЦФА). Они будут привязаны к новому криптофонду, чтобы можно было легально использовать криптовалюту в трансграничных сделках и проводить международные расчеты без ввода крипты во внутренний оборот. Об этом пишут «Ведомости».

Расчеты будут происходить не в самой криптовалюте, а через ЦФА. Такие активы представляют собой право требования. Это поможет соблюдать закон о запрете оборота криптовалюты в РФ, а также не создавать рынок спекулятивного спроса.

Валерия Кобракова

Типовые настройки Битрикс24 для бухгалтерской компании

Начать дискуссию

Бесплатно с Отчетность в СФР

Мастер-класс по ЕФС-1. Новый порядок заполнения. Мини-курс с видео, текстами и тестированием

Разберитесь, что нового в заполнении ЕФС-1 в электронной трудовой книжке, вместе с экспертом.

Мастер-класс по ЕФС-1. Новый порядок заполнения. Мини-курс с видео, текстами и тестированием

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Валерия Кобракова
Ведение бизнеса

Типовые настройки «Битрикс24» для бухгалтерской компании. Обзор для бухгалтера

Подготовила для вас список функций, которые обычно мы с командой настраиваем для бухгалтерских компаний.

Экономика России

За выход из России зарубежные компании заплатили 84 млрд рублей с начала 2024 года

Бюджет в первом полугодии получил от иностранного бизнеса в 40 раз больше, чем планировалось.

Календарь вебинаров

11
Лучшие спикеры, новый каждый день
Валерия Кобракова
Ведение бизнеса

Что такое «Битрикс24» и как он помогает компаниям работать. Обзор программы

Для успешной работы компании важно наладить бизнес-процессы. От своевременной и точной работы сотрудников с клиентами зависит скорость и качество оказанных услуг, а значит развитие компании и получение новых проектов.

РСВ

📅 Минфин не поддержал идею сдачи ПСФЛ не ежемесячно, а ежеквартально

Бизнес хотел бы пореже сдавать персонифицированные сведения о физлицах (ПСФЛ), особенно если они нулевые. Но Минфин против.

Криптовалюта

Предприниматели хотят создать криптофонд для расчетов с иностранными партнерами

РСПП собирается создать фонд с криптовалютой, добытой в России. Бизнес планирует вести расчеты с иностранными контрагентами через ЦФА, чтобы не нарушать закон о запрете оборота криптовалюты внутри страны.

Онлайн-курсы

58
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Налоговые штрафы

Обзор штрафов за несвоевременную сдачу налоговой отчетности

Разбираемся какими штрафами наказывают компании и ИП за несвоевременную сдачу налоговой отчетности.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Над. К
Отчетность

Отчетность ИП за 2 квартал 2024 год по всем системам налогообложения

Что надо сдать ИП за 2 квартал 2024 года.

Над. К
Отчетность

Отчетность организаций на УСН и ЕСХН за 2 квартал 2024 год

Сроки сдачи отчетности организаций, работающих на УСН и ЕСХН, за 2 квартал (1 полугодие) 2024 года.

Над. К
Отчетность

ОСНО организации: что сдаем за 2 квартал 2024 года

Сроки сдачи отчетности организаций, работающих на основной системе налогообложения (ОСНО), за 2 квартал (1 полугодие) 2024 года.

Ольга Ульянова
Поиск работы бухгалтеров

Работа не мечты. Или какие требования к главбуху может предъявить директор

Приветствую вас, дорогие читатели! С вами Ольга Ульянова, аудитор. Сегодня хотелось бы обсудить какие бывают требования к главному бухгалтеру при приеме на работу. Эта статья будет полезна больше бухгалтерам, чем бизнесменам. Вы найдете здесь необычные истории трудоустройства и практические советы.

Работа не мечты. Или какие требования к главбуху может предъявить директор
3
Обучение для бухгалтеров

🤩 Обучение на любимых курсах профессиональной переподготовки стартовало. Присоединяйтесь!

1 июля началось обучение на курсах профпереподготовки — скорее присоединяйтесь! Не упустите свой шанс приобрести курсы со скидкой -84%, чтобы улучшить свои знания, увеличить доход или развернуть свою карьеру в другую сторону.

Разборы законов

1 338
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Общество

Коммунальные услуги стали на 10% дороже

Плановая индексация тарифов на услуги ЖКХ пройдет во всех регионах РФ. Сильнее всего цены на коммуналку вырастут в Забайкальском крае — на 15%.

Клерк

Обучение уже стартовало: успейте присоединиться!

1 июля началось обучение на курсах повышения квалификации и профпереподготовки — скорее присоединяйтесь! Не упустите свой шанс приобрести любимые курсы со скидкой -84%, чтобы улучшить свои знания, увеличить доход или развернуть свою карьеру в другую сторону.

Обучение уже стартовало: успейте присоединиться!
УСН

Затраты на отчетность по ТКС идут в расходы по УСН

Перечень расходов по УСН – закрытый. Для электронной отчетности по ТКС из этого перечня подходят два пункта.

НДФЛ

За доли детей в квартире, приобретенной за маткапитал, не надо будет платить НДФЛ

Будут по-другому считать срок владения долей в квартире, приобретенной за маткапитал. Для детей срок владения будет идти от даты покупки квартиры, а не от даты переоформления долей.

Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: СберМаркет теперь Купер, вырос спрос на черную икру, водка и коньяк подорожали

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

10
Особые экономические зоны (ОЭЗ), территории опережающего развития (ТОР), свободные экономические зоны (СЭЗ)

В ДФО расширят налоговые льготы для инвесторов

Госдума приняла в первом чтении законопроект Правительства, который расширяет льготы для инвесторов на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО).

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Вебинары для бухгалтеров

Календарь вебинаров для бухгалтера в июле 2024. Платные и бесплатные

Собрали для вас анонсы вебинаров на июль 2024 года.

Интересные материалы

Ипотека

Как льготная ипотека раздула цены на жилье

Клиенты банков резко обратились за ипотекой по льготным программам перед отменой госпрограммы на новостройки под 8% годовых.