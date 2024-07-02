Предприниматели хотят создать криптофонд для расчетов с иностранными партнерами

РСПП собирается создать фонд с криптовалютой, добытой в России. Бизнес планирует вести расчеты с иностранными контрагентами через ЦФА, чтобы не нарушать закон о запрете оборота криптовалюты внутри страны.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) работает над идеей создания фонда криптовалют, добыча которых идет в России.

Затем бизнесмены собираются выпускать цифровые финансовые активы (ЦФА). Они будут привязаны к новому криптофонду, чтобы можно было легально использовать криптовалюту в трансграничных сделках и проводить международные расчеты без ввода крипты во внутренний оборот. Об этом пишут «Ведомости».

Расчеты будут происходить не в самой криптовалюте, а через ЦФА. Такие активы представляют собой право требования. Это поможет соблюдать закон о запрете оборота криптовалюты в РФ, а также не создавать рынок спекулятивного спроса.