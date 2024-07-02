Экспертные разборы за неделю: взносы ИП 1%, потеря права на ПСН, электронные реестры по НДС

🔥 Как работают HR-специалисты и что происходит на рынке труда? Узнайте в новом канале от «Клерка»!

Специально для HR-менеджеров мы создали телеграм-канал, где вы можете задать вопрос коллегам, поделиться опытом, оставить свое экспертное мнение и просто прислать забавный профессиональный мем. О самых интересных постах и вопросах мы расскажем на «Клерке». Чем не отличный пиар для специалиста?