Все изменения в бухотчетности в 2025 году уже в новом курсе «Клерка»

В 2025 году в силу вступит новый ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», который сильно изменит правила работы с отчетностью. Подробно основные положения и нововведения разбираем на курсе вместе с нашими экспертами.

Изучите нюансы применения нового ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» уже сейчас, чтобы работать с ним в 2025 году без ошибок.

Обучение на онлайн-курсе длится 2 месяца. За это время вы узнаете, что будет входить в состав бухгалтерской отчетности, научитесь работать по актуальным требованиям и заполнять новые формы отчетности, отточите полученные навыки на практике.

Знания позволят вам подготовиться к изменениям и уверенно применять их в работе, не опасаясь ошибок и необходимости постоянно обращаться за разъяснениями в интернет — все образцы и инструкции будут у вас под рукой.

После прохождения курса вы получите официальный сертификат от Центра обучения «Клерка», который подтвердит ваши знания перед работодателем.

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