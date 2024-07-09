🔥 Все онлайн-курсы «Клерка» теперь доступны в одной подписке «Клерк.Премиум»!

Подключите полугодовую подписку «Клерк.Премиум» и получите доступ ко всем онлайн-курсам «Клерка», разборам законов, вебинарам, справочно-правовой системе, а также 10 консультациям с экспертами.

Недавно мы рассказали, что увеличили количество консультаций в подписке, потому что хотим сделать ее использование максимально удобным и полезным для подписчиков.

А сегодня у нас еще одна отличная новость — при покупке подписки «Клерк.Премиум» на полгода вы получаете возможность проходить все онлайн-курсы.

Используйте доступ к обучению на максимум! С подпиской вам будут доступны:

архив вебинаров и участие в новых эфирах;

актуальные разборы законов и мини-курсы с экспертами;

консультации по налогам, учету, 1С, кадрам, воинскому учету и другим рабочим вопросам;

доступ к справочно-правовой системе с актуальными нормативными актами, законами, разъяснениями, формами и шаблонами для заполнения.

Сейчас вы можете оформить подписку и получить в подарок 10 персональных консультаций. Наши специалисты помогут вам быстро разобраться в сложной ситуации, справиться с любым затруднением, подскажут выход из рабочей ситуации, помогут найти нужный документ, бланк и заполнить отчет.

Подписка на Клерк.Премиум — отличная возможность облегчить работу, получить новые знания, освоить отдельные аспекты работы бухгалтера, всегда быть в курсе законодательных изменений. Это инструмент бухгалтера на каждый день.

Сейчас вы можете забрать подписку на 6 месяцев со скидкой 49% всего за 9 900 рублей вместо 19 490 рублей!

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