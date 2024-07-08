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Курортный сбор

По туристическому налогу надо будет ежеквартально сдавать декларацию. И будет минимальный налог

С 2025 года вводят туристический налог. Ему будет посвящена глава 33.1 НК.

Этот налог прописан в правительственном законопроекте ко второму чтению.

Вводить его будут местные власти.

Плательщиками налога будут организации и физлица, которые оказывают услуги по временному размещению в объектах, которые включены в реестр классифицированных средств размещения.

Налоговая база – стоимость услуг без НДС. Ставка налога – от 1% в 2025 году до 5% с 2029 года. Но есть минимальный налог – 100 рублей в сутки.

Налог исчисляется в момент полного расчета.  В расчетных документах сумма налога выделяется отдельной строкой.

В налоговую базу не включается стоимость услуг, оказываемых льготникам – участникам СВО, героям соцтруда, инвалидам I и II группы и т. д.

Налоговый период – квартал. До 28 числа месяца, следующего за кварталом, надо уплатить налог, до 25 числа – сдать декларацию. Ее форму утвердит ФНС.

Комментарии

1
  • Крестик-нолик

    до 25 числа – сдать декларацию. Ее форму утвердит ФНС.

    Очередное отрицательное уменьшение отчетов...

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Курортный сбор

По туристическому налогу надо будет ежеквартально сдавать декларацию. И будет минимальный налог

С 2025 года вводят туристический налог. Ему будет посвящена глава 33.1 НК.

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