В 2025 году будет 32 тарифа взносов на травматизм

Соответствующий проект Минтруда опубликован на федеральном портале.
Тарифы взносов будут от 0,2% до 8,5%.
Также сохранят скидку по взносам на зарплату работников-инвалидов. За них надо будет платить 60% от тарифа.
Соответствующий проект Минтруда опубликован на федеральном портале.
Тарифы взносов будут от 0,2% до 8,5%.
Также сохранят скидку по взносам на зарплату работников-инвалидов. За них надо будет платить 60% от тарифа.
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Комментарии4
им реально с этим трынматизмом никак не надоело вошкаться?
Ну установили бы как всё другое остальное и благополучно забыли бы на десятилетия. Как вспомнили бы - поправили бы. Если бы это потребовалось.
Тем более что там участвуют не фиксированные рубли, а проценты от базы. Да и их реально, за все эти годы так и ни разу не изменяли. Но зато утверждают каждый год по-новой.
В других местах, с теми же стандартными вычетами или пресловутой компенсацией на использование личного транспорта - забывают на десятилетия и не вспоминают. Хотя там не проценты, а рубли!
А сейчас сколько?
Если не ошибаюсь, то так же - 32 класса и максимальная ставка 8,5%
из контура 32 класса - 32 тарифа