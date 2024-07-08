В 2025 году будет 32 тарифа взносов на травматизм

HR-тренды 2024 и их влияние на работу с кадрами

В периоды стремительных изменений важно держать руку на пульсе, отслеживать значимые тенденции и вовремя вносить в свою работу коррективы. Один из ключевых факторов, который сегодня на повестке дня у представителей российского бизнеса, — кадровый голод. Почему его нельзя игнорировать, что стоит предпринять уже сегодня, какие еще тренды наблюдаются в HR-сфере и причем тут цифровизация кадров — читайте в статье.