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Взносы на травматизм

В 2025 году будет 32 тарифа взносов на травматизм

Тарифы страховых взносов по производственному травматизму, которые действуют сейчас, будут применяться и в 2025 году.

Соответствующий проект Минтруда опубликован на федеральном портале.

Тарифы взносов будут от 0,2% до 8,5%.

Также сохранят скидку по взносам на зарплату работников-инвалидов. За них надо будет платить 60% от тарифа.

Комментарии

4
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    им реально с этим трынматизмом никак не надоело вошкаться?

    Ну установили бы как всё другое остальное и благополучно забыли бы на десятилетия. Как вспомнили бы - поправили бы. Если бы это потребовалось.

    Тем более что там участвуют не фиксированные рубли, а проценты от базы. Да и их реально, за все эти годы так и ни разу не изменяли. Но зато утверждают каждый год по-новой.

    В других местах, с теми же стандартными вычетами или пресловутой компенсацией на использование личного транспорта - забывают на десятилетия и не вспоминают. Хотя там не проценты, а рубли!

    • natti
      Бухгалтер

      Если не ошибаюсь, то так же - 32 класса и максимальная ставка 8,5%

    • Kseniya77750

      из контура 32 класса - 32 тарифа

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