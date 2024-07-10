За год число малых и средних предприятий увеличилось на 4%

10 июля обновили единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. За год число МСП выросло на 254 тыс. или на 4%.
Сейчас свой бизнес ведут 6,2 млн представителей МСП. Из них больше 4 млн — индивидуальные предприниматели, а 2,2 млн зарегистрированы как юридические лица.
«Положительная динамика развития сектора МСП показывает, что он готов к качественному росту», — сказал заместитель председателя правительства Александр Новак.
Единый реестр субъектов МСП обновляется ежемесячно и ежегодно. Каждый месяц в него поступает информация о вновь созданных предприятиях, а также из списка удаляют сведения о тех, кто прекратил вести деятельность в течение предшествующего месяца.
Комментарии1
Перевожу на русский язык: «Развелось тут всякой мелочи. ЕНС/ЕНП сожрали и не подавились, и даже размножились, прям как тараканы. Дустом (зачеркнуто) НДСом надо попробовать вытравить…»