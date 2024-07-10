За год число малых и средних предприятий увеличилось на 4%

Всего в стране ведут бизнес 6,2 млн представителей малого и среднего бизнеса, из них 4 млн зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей.

10 июля обновили единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. За год число МСП выросло на 254 тыс. или на 4%.

Сейчас свой бизнес ведут 6,2 млн представителей МСП. Из них больше 4 млн — индивидуальные предприниматели, а 2,2 млн зарегистрированы как юридические лица.

«Положительная динамика развития сектора МСП показывает, что он готов к качественному росту», — сказал заместитель председателя правительства Александр Новак.

Единый реестр субъектов МСП обновляется ежемесячно и ежегодно. Каждый месяц в него поступает информация о вновь созданных предприятиях, а также из списка удаляют сведения о тех, кто прекратил вести деятельность в течение предшествующего месяца.